YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

СЕГОДНЯ 00:28 2019-04-08T00:33:19+03:00

Администрации ресурса показалось подозрительным, что снятый в 1987 году ролик за сутки посмотрели более полумиллиона человек [видео]

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Администрация популярного видеохостинга YouTube заблокировала канал композитора Олега Парастаева из-за опубликованного там 5 апреля клипа группы «Альянс» к песне «На заре», снятого в 1987 году.

Об этом сообщил автор песни на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По мнению Олега Парастаева, причиной блокировки стало большое число просмотров: всего за сутки ролик посмотрели более полумиллиона человек.

«Я сам в недоумении! Мой YouTube канал заблокировали с формулировкой за спам, обман и мошенничество. Видно на такое количество просмотров нового клипа система среагировала именно так – накручивают», - написал композитор, сочинивший к песне «На заре» и музыку, и стихи.

Олег Парастаев добавил, что он уже «подал апелляцию» и надеется, что «разберутся по справедливости, так как я уж точно ничего не накручивал».

Он также сообщил, что раритетный клип пока доступен на канале режиссера Михаила Макаренкова, где ролик еще можно посмотреть.

Альянс - На заре.1987 год. Автор музыки и текста Олег Парастаев. Вокал - Игорь Журавлёв. Режиссер Михаил Макаренков

ИСТОЧНИК KP.RU