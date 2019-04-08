2019-04-08T01:22:47+03:00
Происшествия

В Костромской области пропали два мальчика семи и восьми лет

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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После исчезновения двух мальчиков в Костромской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство"После исчезновения двух мальчиков в Костромской области возбудили уголовное дело по статье "Убийство"Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Мантуровском районе Костромской области разыскивают двух мальчиков семи и восьми лет. Дети еще в субботу, 6 апреля, вышли на прогулку и до сих пор не вернулись домой. Обеспокоенные родители обратились за помощью к родителям.

Как сообщила пресс-служба областного управления Следственного комитета России, ребята пропали в поселке Лесобаза, сейчас там работают руководство и криминалисты СУ СКР по Костромской области. Следователи осматривают дома пропавших мальчиков, опрашивают их родственников и знакомых.

В поисках детей участвуют «сотрудники правоохранительных органов, администрации города Мантурово, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и местные жители, а также задействованы возможности служебных собак». К этому часу уже осмотрели береговую линию реки Унжа, а также дорогу из поселка Лесобаза в Мантурово, садовые и заброшенные дома. Пока ребят не нашли.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в» части 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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