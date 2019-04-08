2019-04-08T02:36:33+03:00
В мире

CBS узнал о скорой отставке главы МВБ США

По данным телеканала, Кирстьен Нильсен подаст президенту Трампу прошение об отставке уже в ближайшие часы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен с президентом Дональдом ТрампомМинистр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен с президентом Дональдом ТрампомФото: REUTERS
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Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен «в ближайшие часы» подаст президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщил телеканал CBS со ссылкой на источник в американской администрации.

Между тем, в Белом доме информацию о скором уходе главы МВБ со своего поста пока никак не комментируют.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года американская пресса сообщила, что Дональд Трамп очень недоволен работой Кирстьен Нильсен на занимаемом ею посту министра внутренней безопасности, и собирается ее уволить «в кратчайшие сроки». Сама же Нильсен в ответ на критику президента говорила, что он не разбирается в нюансах иммиграционной политики и зачастую требует невозможного. В частности, речь шла о приказе полностью закрыть границу с Мексикой.

Стоит отметить, что примерно в тот же период появились слухи и о скором увольнении министра Военно-воздушных сил США Хезер Уилсон, и 8 марта она действительно подала в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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