В Белом доме заявили, что демократы «никогда» не увидят налоговые декларации Трампа
Представители Демократической партии в американском конгрессе «никогда» не увидят налоговые декларации президента США Дональда Трампа, заявил в интервью телеканалу Fox News исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни. Более того, по его словам, демократы и «не должны» получить требуемые ими документы.
Так он прокомментировал запрос комитета по доходам и расходам палаты представителей конгресса, который 4 апреля, как писал сайт kp.ru, потребовал от налогового управления страны обнародовать декларацию президента.
По словам Мика Малвэни, демократы прекрасно знают, что «один из фундаментальных принципов работы налогового управления США – защищать конфиденциальность: вашу, мою и других налогоплательщиков».
Он также подчеркнул, что этот вопрос обсуждался еще во время выборов в 2016 году.
«Избиратели знали, что президент мог представить свои налоговые декларации. Они знали, что он этого не сделал, и все равно выбрали его», - отметил и.о. руководителя аппарата Белого дома.
ИСТОЧНИК KP.RU