Трамп принял отставку министра внутренней безопасности США

СЕГОДНЯ 03:23 2019-04-08T04:00:02+03:00

Президент поблагодарил Кирстьен Нильсен за службу и назначил врио главы МВБ Кевина Макэлинэна

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Президент США Дональд Трамп принял отставку министра внутренней безопасности страны Кирстьен Нильсен, о чем и известил соотечественников в своем Twitter.

«Руководитель министерства внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен покидает свой пост, и я хочу поблагодарить ее за службу», - написал он.

В другом твите хозяин Белого дома сообщил, что временно исполняющим обязанности главы МВБ назначен начальник американской Службы иммиграционного и таможенного контроля Кевин Макэлинэн.

В другом твите хозяин Белого дома сообщил, что временно исполняющим обязанности главы МВБ назначен начальник американской Службы иммиграционного и таможенного контроля Кевин Макэлинэн. Трамп выразил уверенность, что «Кевин отлично справится» с работой в новой должности.

Как писал сайт kp.ru, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в президентской администрации сообщили, что Нильсен намерена «в ближайшие часы» встретиться с Трампом и подать прошение об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU