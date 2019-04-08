Трамп принял отставку министра внутренней безопасности США
Президент США Дональд Трамп принял отставку министра внутренней безопасности страны Кирстьен Нильсен, о чем и известил соотечественников в своем Twitter.
«Руководитель министерства внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен покидает свой пост, и я хочу поблагодарить ее за службу», - написал он.
В другом твите хозяин Белого дома сообщил, что временно исполняющим обязанности главы МВБ назначен начальник американской Службы иммиграционного и таможенного контроля Кевин Макэлинэн.
В другом твите хозяин Белого дома сообщил, что временно исполняющим обязанности главы МВБ назначен начальник американской Службы иммиграционного и таможенного контроля Кевин Макэлинэн. Трамп выразил уверенность, что «Кевин отлично справится» с работой в новой должности.
Как писал сайт kp.ru, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в президентской администрации сообщили, что Нильсен намерена «в ближайшие часы» встретиться с Трампом и подать прошение об отставке.
ИСТОЧНИК KP.RU