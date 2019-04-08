2019-04-08T04:00:02+03:00
Политика

Трамп принял отставку министра внутренней безопасности США

Президент поблагодарил Кирстьен Нильсен за службу и назначил врио главы МВБ Кевина Макэлинэна
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен подала в отставкуМинистр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен подала в отставкуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп принял отставку министра внутренней безопасности страны Кирстьен Нильсен, о чем и известил соотечественников в своем Twitter.

«Руководитель министерства внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен покидает свой пост, и я хочу поблагодарить ее за службу», - написал он.

В другом твите хозяин Белого дома сообщил, что временно исполняющим обязанности главы МВБ назначен начальник американской Службы иммиграционного и таможенного контроля Кевин Макэлинэн.

В другом твите хозяин Белого дома сообщил, что временно исполняющим обязанности главы МВБ назначен начальник американской Службы иммиграционного и таможенного контроля Кевин Макэлинэн. Трамп выразил уверенность, что «Кевин отлично справится» с работой в новой должности.

Как писал сайт kp.ru, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в президентской администрации сообщили, что Нильсен намерена «в ближайшие часы» встретиться с Трампом и подать прошение об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24