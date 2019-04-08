Совет ЕС обсудит ситуацию в Ливии, Венесуэле и Афганистане

СЕГОДНЯ 03:39 2019-04-08T04:06:37+03:00

Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза обсудят эскалацию конфликта в Ливии, а также ситуацию в Афганистане и Венесуэле Фото: REUTERS

Ожидается, что главы МИД стран Евросоюза также подведут итоги реализации программы «Восточное партнерство»

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В понедельник, 8 апреля, министры иностранных дел 28 стран Европейского Союза обсудят эскалацию конфликта в Ливии, а также ситуацию в Венесуэле и Афганистане. Плановое заседание глав МИД Евросоюза пройдет в Люксембурге.

«Ожидаем, что министры выразят обеспокоенность военным развитием ситуации в Ливии. Мы призываем все стороны незамедлительно сократить эскалацию», - рассказал журналистам в Брюсселе представитель ЕС.

Кроме того, главы МИД стран Евросоюза рассмотрят новые санкции против администрации законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает ТАСС.

Также представитель ЕС сообщил, что европейские министры на встрече в Люксембурге подведут итоги десяти лет программы «Восточное партнерство», предусматривающей сотрудничество с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал об обострении ситуации в Ливии, где развернулись бои между возглавляемой Халифой Хафтаром Ливийской национальной армией и силами правительства национального согласия (ПНС).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689313" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова - о кризисе в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU