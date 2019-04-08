Совет ЕС обсудит ситуацию в Ливии, Венесуэле и Афганистане
В понедельник, 8 апреля, министры иностранных дел 28 стран Европейского Союза обсудят эскалацию конфликта в Ливии, а также ситуацию в Венесуэле и Афганистане. Плановое заседание глав МИД Евросоюза пройдет в Люксембурге.
«Ожидаем, что министры выразят обеспокоенность военным развитием ситуации в Ливии. Мы призываем все стороны незамедлительно сократить эскалацию», - рассказал журналистам в Брюсселе представитель ЕС.
Кроме того, главы МИД стран Евросоюза рассмотрят новые санкции против администрации законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает ТАСС.
Также представитель ЕС сообщил, что европейские министры на встрече в Люксембурге подведут итоги десяти лет программы «Восточное партнерство», предусматривающей сотрудничество с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал об обострении ситуации в Ливии, где развернулись бои между возглавляемой Халифой Хафтаром Ливийской национальной армией и силами правительства национального согласия (ПНС).
Мария Захарова - о кризисе в Венесуэле.
ИСТОЧНИК KP.RU