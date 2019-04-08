2019-04-08T04:33:56+03:00
Происшествия

Машина «Скорой помощи» сбила пешехода в центре Москвы

В столичном главке ГИБДД уточнили, что ДТП произошло на Крымском Валу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пострадавший госпитализированПострадавший госпитализированФото: Михаил ФРОЛОВ
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В ночь на понедельник, 8 апреля, на Крымском Валу в центре Москвы автомобиль сбил человека, который перебегал проезжую часть дороги в неположенном месте, пострадавшего доставили в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

«В районе дома №8 по Крымскому Валу автомобиль совершил наезд на пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Пострадавший госпитализирован», - сообщил представитель ведомства.

Он не стал рассказывать подробности произошедшего. Между тем, источник агентства ТАСС в экстренных службах уточнил, что пешехода в центре Москвы сбила машина «Скорой помощи».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на воскресенье, 7 апреля, в подмосковном городе Подольск легковой автомобиль Nissan Teana на большой скорости врезался в «Скорую» и загорелся. В результате пострадали пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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