Помпео: США встревожены боевыми действиями в Ливии

СЕГОДНЯ 04:45 2019-04-08T05:06:37+03:00

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Соединенные Штаты «глубоко встревожены» боевыми действиями в Ливии и призывают подразделения возглавляемой генералом Халифой Хафтаром Ливийской национальной армии немедленно прекратить наступление на Триполи.

«Соединенные Штаты глубоко встревожены боевыми действиями недалеко от Триполи. Мы ясно дали понять, что выступаем против военного наступления сил Халифы Хафтара и настоятельно призываем немедленно прекратить военные операции против ливийской столицы», - говорится в опубликованном в воскресенье заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что разрешить ливийский конфликт военным путем невозможно, «политическое решение – единственный способ объединить страну и обеспечить гарантию безопасности, стабильности и процветания для всех ливийцев».

«Эта односторонняя военная кампания против Триполи ставит под угрозу жизнь гражданского населения и подрывает возможность лучшего будущего для всех ливийцев», - цитирует заявление Помпео ТАСС.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о наступлении возглавляемых Хафтаром сил на ливийскую столицу, бои ведутся в нескольких районах города и на территории аэропорта Триполи, погибли как минимум семь человек, еще 55 получили ранения..

ИСТОЧНИК KP.RU