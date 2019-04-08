2019-04-08T08:05:26+03:00
Политика

Экс-глава МВБ сообщила, что покинет пост 10 апреля

Кирстьен Нильсен отметила, что согласилась на отсрочку в пару дней, чтобы «обеспечить упорядоченный переход»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп принял отставку министра внутренней безопасности страны Кирстьен НильсенПрезидент США Дональд Трамп принял отставку министра внутренней безопасности страны Кирстьен НильсенФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Подавшая в отставку с поста министра внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен сообщила, что уйдет с этой должности не сразу а в среду, 10 апреля.

«Я согласилась остаться на посту министра до среды, 10 апреля, чтобы обеспечить упорядоченный переход и гарантировать, что ключевые вопросы МВБ не пострадают», - написала Нильсен на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на понедельник стало известно, что занимавшая должность главы американского МВБ чиновница, чью работу неоднократно критиковал президент Дональд Трамп, собирается уволиться.

Позже хозяин Белого дома сам объявил об отставке Кирстьен Нильсен, поблагодарив ее за службу. Кроме того, американский лидер сообщил, что уже нашел ей временную замену. Исполнять обязанности министра внутренней безопасности пока будет начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макэлинэн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ДТП с автобусом в Малайзии погибли 10 человек, еще 34 пострадали
На побережье Черного моря вынесло 130 кг кокаина
Ягланд заявил, что выход России из СЕ станет потрясением для Европы
Названы регионы с самым большим числом жертв ДТП
Погода в Москве на 8 апреля 2019 года: обильный дождь и сильный ветер
Экс-депутат ВР Фарион назвала русскоязычных украинцев «рабами»
Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России
Больной раком сенатор объявил о намерении баллотироваться в президенты США
Бывший генсек НАТО пообещал познакомить Зеленского с мировыми лидерами
Помпео: США встревожены боевыми действиями в Ливии
Машина «Скорой помощи» сбила пешехода в центре Москвы
Совет ЕС обсудит ситуацию в Ливии, Венесуэле и Афганистане
Трамп принял отставку министра внутренней безопасности США
В Белом доме заявили, что демократы «никогда» не увидят налоговые декларации Трампа
CBS узнал о скорой отставке главы МВБ США
СМИ сообщили об авиаударе ПНС Ливии по аэродрому близ Триполи
В Костромской области пропали два мальчика семи и восьми лет
Трамп обвинил команду Мюллера в незаконном «сливе» информации прессе
YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Пострадавший в Эймсбери британец не знает, чем и от чего его лечат
Генсек СЕ: Brexit и Ruxit станут потрясением для Европы