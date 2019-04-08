Экс-глава МВБ сообщила, что покинет пост 10 апреля

СЕГОДНЯ 08:05 2019-04-08T08:05:26+03:00

Кирстьен Нильсен отметила, что согласилась на отсрочку в пару дней, чтобы «обеспечить упорядоченный переход»

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Подавшая в отставку с поста министра внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен сообщила, что уйдет с этой должности не сразу а в среду, 10 апреля.

«Я согласилась остаться на посту министра до среды, 10 апреля, чтобы обеспечить упорядоченный переход и гарантировать, что ключевые вопросы МВБ не пострадают», - написала Нильсен на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на понедельник стало известно, что занимавшая должность главы американского МВБ чиновница, чью работу неоднократно критиковал президент Дональд Трамп, собирается уволиться.

Позже хозяин Белого дома сам объявил об отставке Кирстьен Нильсен, поблагодарив ее за службу. Кроме того, американский лидер сообщил, что уже нашел ей временную замену. Исполнять обязанности министра внутренней безопасности пока будет начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макэлинэн.

ИСТОЧНИК KP.RU