2019-04-08T08:10:00+03:00
В мире

На побережье Черного моря вынесло 130 кг кокаина

Полиция Румынии считает, что наркотики являются частью крупной партии, обнаруженной ранее на заброшенном корабле
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полиция Румынии нашла на берегу Черного моря более 130 кг кокаинаПолиция Румынии нашла на берегу Черного моря более 130 кг кокаинаФото: REUTERS
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На румынской части побережья Черного моря были обнаружены пакеты со 130 килограммами кокаина. Находка была сделана в период с 5 по 6 апреля в округе Констанца.

Предполагается, что эти пакеты являются частью крупной партии наркотиков, обнаруженной несколько недель назад на заброшенном корабле. Общая ее стоимость оценивается примерно в триста миллионов евро.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов Румынии занимаются патрулированием побережья и поисками других пакетов с кокаином. Всего задействовано порядка 300 офицеров полиции, 14 кораблей береговой охраны, а также два вертолета, лодки и водолазы. Операция охватывает около 90 километров береговой линии.

Представитель полиции Георгиан Драган уже обратился к местным жителям с просьбой не вскрывать найденные на пляже свертки. Содержащийся в этих пакетах наркотик имеет высокую концентрацию (90%) и опасен для жизни, передает BBC.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в феврале у берегов островного государства Кабо-Верде задержали грузовое судно с российским экипажем. На борту корабля обнаружили 9,5 тонны наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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