В ДТП с автобусом в Малайзии погибли 10 человек, еще 34 пострадали

СЕГОДНЯ 08:34 2019-04-08T08:34:07+03:00

В Малайзии в ДТП с автобусом погибли десять человек. Фото: Info Kemalangan Jalan Raya (facebook)

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В результате серьезного ДТП с автобусом в Малайзии погибли 10 человек, еще 34 получили различные травмы.

Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье, 7 апреля, в окрестностях Куала-Лумпура недалеко от международного аэропорта. В салоне автобуса находились 43 пассажира - все иностранцы, работающие на компанию MAS Kargo.

В какой-то момент транспортное средство выехало с дороги и рухнуло в канализационный сток. Водитель и восемь пассажиров погибли на месте, еще один человек умер в больнице. Спасателям понадобился примерно час на то, чтобы добраться до заблокированных обломками жертв.

Остальных пассажиров - 34 человека - развезли по больницам. Все они получили различные травмы. Причины аварии пока неизвестны. Предполагается, что водитель потерял контроль над транспортным средством, передает издание The Star.

Сайт kp.ru писал о том, что примерно неделю назад серьезное ДТП с участием автобуса произошло также в Кемеровской области России. Один из легковых автомобилей не смог войти в поворот, вылетел на встречную полосу и врезался автобус. Жертвами инцидента стали два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU