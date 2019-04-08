Минобороны рассекретило документы о боях за Крым во времена ВОВ

СЕГОДНЯ 09:04 2019-04-08T09:04:16+03:00

Подборка опубликована к 75-летию начала Крымской наступательной операции 1944 года

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Министерство обороны России рассекретило документы, относящиеся к Крымской наступательной операции 1944 года. В 2019-м празднуется 75 лет с момента начала этих боев.

"Специалистами архива подготовлены уникальные по своему содержанию документы, часть из которых ранее находились на секретном хранении и были доступны только для узкого круга специалистов-историков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Здесь же отмечается, что материалы публикуются в рамках проекта "Крым. Весна Победы", и охватывают весь период войны, показывая насколько кровопролитными были сражения за полуостров. Основная часть документов посвящена именно Крымской наступательной операции и освобождению таких городов, как Севастополь, Симферополь, Судак, Ялта и Керчь. Однако включен в перечень и обширный блок об обороне Аджимушкайских каменоломен.

Среди документов списки личного состава гарнизона, дневник защитника каменоломен политрука роты 83-й мотострелковой бригады Александра Сарикова, отчет о боевой деятельности 2-й бригады подводных лодок Черноморского флота и план на немецком языке по оставлению немецкими войсками Крыма.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Минобороны РФ рассекретило также документы, раскрывающие роль "Дороги жизни", пролегавшей через Ладожское озеро.

ИСТОЧНИК KP.RU