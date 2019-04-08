2019-04-08T09:15:32+03:00
В мире

Премьер Новой Зеландии: Отчет комиссии по расследованию терактов в Крайстчерче будет готов к концу года

С 13 мая до 10 декабря королевская комиссия должна «досконально выяснить» все, что предшествовало нападению на мечети
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда АрдернПремьер-министр Новой Зеландии Джасинда АрдернФото: REUTERS
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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что 13 мая начнет работу королевская комиссия по расследованию атак на две мечети в городе Крайстчерч, которая должна «досконально выяснить» все, что предшествовало нападению.

Она уточнила, что комиссию возглавит судья Верховного и Высшего судов страны Уильям Янг, который, по словам новозеландского премьера, «обладает обширным опытом и навыками, необходимыми для руководства расследованием».

«Правительство обеспечит ему доступ ко всем необходимым данным, полученным полицией и спецслужбами страны», - сказала Джасинда Ардерн.

Она также сообщила, что до конца апреля будет назначен еще один член комиссии, а представить генерал-губернатору страны Пэтси Редди отчет о расследовании они должны к 10 декабря этого года, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 15 марта австралиец Брентон Таррант открыл стрельбу по людям, собравшимся в мечетях Крайстчерча на пятничную молитву. В результате погибли 50 человек, десятки раненых доставлены в больницы.

Премьер Джасинда Ардерн тогда назвала произошедшее «одним из самых мрачных дней» в истории Новой Зеландии.

Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии

ИСТОЧНИК KP.RU

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