2019-04-08T10:30:29+03:00
Политика

ФБР начало расследование в отношении Коломойского

Украинского бизнесмена заподозрили в финансовых преступлениях
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бизнесмен Игорь КоломойскийБизнесмен Игорь КоломойскийФото: REUTERS
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Федеральное бюро расследований США начало расследование в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Олигарха подозревают в совершении ряда финансовых преступлений, включая отмывание средств.

Согласно данным источников портала The Daily Beast, дело ведется совместно с прокуратурой северного округа штата Огайо. Предположительно, именно там у Коломойского есть некие инвестиции. Представители самого бизнесмена уже отвергли все подозрения в его адрес.

"Господин Коломойский категорически отрицает, что он когда-либо отмывал деньги в США <...> Он бизнесмен", - сказал адвокат Майк Салливан.

Примечательно, что именно сейчас к Коломойскому вновь оказалось приковано внимание общественности. Многие уверены, что именно с его подачи и при его помощи кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский смог добраться до второго тура выборов, выбившись в лидеры, и все для того, чтобы отомстить действующему главе государства Петру Порошенко.

Сайт kp.ru писал о том, что в марте 2015 политик уволил Коломойского с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации, а потом еще и лишил его контроля над компанией "Укрнафта". Более того, через год киевские власти решили национализировать крупнейший в стране коммерческий банк "ПриватБанк", принадлежащий, опять же, этому олигарху.

Мардан: «Победа» Зеленского — месть от Коломойского Порошенко.Роман ГОЛОВАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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