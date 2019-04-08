ФБР начало расследование в отношении Коломойского
Федеральное бюро расследований США начало расследование в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Олигарха подозревают в совершении ряда финансовых преступлений, включая отмывание средств.
Согласно данным источников портала The Daily Beast, дело ведется совместно с прокуратурой северного округа штата Огайо. Предположительно, именно там у Коломойского есть некие инвестиции. Представители самого бизнесмена уже отвергли все подозрения в его адрес.
"Господин Коломойский категорически отрицает, что он когда-либо отмывал деньги в США <...> Он бизнесмен", - сказал адвокат Майк Салливан.
Примечательно, что именно сейчас к Коломойскому вновь оказалось приковано внимание общественности. Многие уверены, что именно с его подачи и при его помощи кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский смог добраться до второго тура выборов, выбившись в лидеры, и все для того, чтобы отомстить действующему главе государства Петру Порошенко.
Сайт kp.ru писал о том, что в марте 2015 политик уволил Коломойского с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации, а потом еще и лишил его контроля над компанией "Укрнафта". Более того, через год киевские власти решили национализировать крупнейший в стране коммерческий банк "ПриватБанк", принадлежащий, опять же, этому олигарху.
Мардан: «Победа» Зеленского — месть от Коломойского Порошенко.Роман ГОЛОВАНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU