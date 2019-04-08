В московском Доме кино началось прощание с Алексеем Булдаковым
В московском Доме кино началось прощание с Алексеем Булдаковым - советским актером, народным артистом России и звездой фильма "Особенности национальной охоты".
Сайт kp.ru писал о том, что мужчина скончался 3 апреля в монгольском Улан-Баторе, куда приехал на день рождения своего друга. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца - предполагается, что Алексей Иванович умер во сне.
Церемония прощания с 68-летним актером началась в понедельник, 8 апреля, в 11:00 по мск. Местом проведения стал Большой зал Дома кино. Ожидается, что сразу после того, как все родные и поклонники творчества Булдакова простятся с ним, на территории Троекуровского кладбища состоятся похороны.
Ранее "КП" публиковала слова соболезнования родным артиста от его друзей и коллег.
Умер Алексей Булдаков.«Ну вы, блин, даёте»... Не стало «генерала Иволгина» из «Особенностей национальной охоты». Актёр Алексей Булдаков умер в 68 лет
ИСТОЧНИК KP.RU
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