2019-04-08T11:01:16+03:00
Общество

В московском Доме кино началось прощание с Алексеем Булдаковым

После церемонии в понедельник, 8 апреля, актера похоронят на Троекуровском кладбище
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский актер Алексей БулдаковРоссийский актер Алексей БулдаковФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В московском Доме кино началось прощание с Алексеем Булдаковым - советским актером, народным артистом России и звездой фильма "Особенности национальной охоты".

Сайт kp.ru писал о том, что мужчина скончался 3 апреля в монгольском Улан-Баторе, куда приехал на день рождения своего друга. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца - предполагается, что Алексей Иванович умер во сне.

Церемония прощания с 68-летним актером началась в понедельник, 8 апреля, в 11:00 по мск. Местом проведения стал Большой зал Дома кино. Ожидается, что сразу после того, как все родные и поклонники творчества Булдакова простятся с ним, на территории Троекуровского кладбища состоятся похороны.

Ранее "КП" публиковала слова соболезнования родным артиста от его друзей и коллег.

Умер Алексей Булдаков.«Ну вы, блин, даёте»... Не стало «генерала Иволгина» из «Особенностей национальной охоты». Актёр Алексей Булдаков умер в 68 лет

ИСТОЧНИК KP.RU

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