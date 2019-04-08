2019-04-08T11:07:48+03:00
Происшествия

В Подмосковье из квартиры гинеколога вынесли более 8 млн рублей

Неизвестный вскрыл замок неохраняемой квартиры и забрал из сейфа все деньги, а также ювелирные украшения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вор спокойно вскрыл сейф, ключ от которого лежал рядомВор спокойно вскрыл сейф, ключ от которого лежал рядомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Неизвестный проник в квартиру московского гинеколога-хирурга и похитил валюту и украшения на сумму более 8 миллионов рублей.

Соответствующее заявление поступило в дежурную часть правоохранительных органов в субботу, 6 апреля, от самой пострадавшей. Жительница Щелковского района 1958 года рождения сообщила, что из ее квартиры по улице 8 марта пропали 108 800 евро, 4 800 долларов, 285 фунтов стерлингов, а также различные ювелирные изделия из золота.

При этом сотрудница московского "Центра эндохирургии и литотрипсии" не смогла назвать точную дату совершения преступления. По ее словам, инцидент произошел где-то в период между 10 марта и 6 апреля. Злоумышленник вскрыл замок входной двери, проник в квартиру и без проблем открыл металлический сейф, ключ от которого лежал здесь же на столе.

Согласно данным источника "КП" в правоохранительных органах, общая сумма ущерба составила более восьми миллионов рублей. Квартира оказалась не оборудования системой видеонаблюдения и охранной сигнализацией. Поиски похитителей продолжаются.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее злоумышленники обчистили также квартиру 60-летней начальницы отдела московского НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. Общая сумма ущерба составила порядка 2 млн 435 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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