Главный тренер "Манчестер Сити" запретил футболистам пить пиво до конца сезона

СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-08T11:36:31+03:00

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Пеп Гвардиола дал объемное интервью «The Mirror», в котором рассказал, что установил футболистам строгий режим, который они обязаны соблюдать, чтобы достойно завершить сезон и, возможно, взять все три трофея (чемпионство АПЛ, Кубок Англии и Лигу Чемпионов).

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" в гонке за первое место в чемпионате Англии все еще разделяет пресловутое одно очко, однако у подопечных Пепа Гвардиолы все еще есть одна игра в запасе, чего нет у подопечных Юргена Клоппа.

Исходя из концепции беречь трудовые ресурсы, («Манчестер Сити» - один из немногих клубов, который все еще может взять требл: чемпионство АПЛ, Кубок Англии и Лигу Чемпионов) Хосеп Гвардиола ввёл строгий режим у своих подопечных, о котором рассказал в интервью «The Mirror».

- Мы довольны результатами, но у нас не очень много времени, чтобы убеждать себя: «Как все хорошо, все просто прекрасно», - приводит слова тренера издание. - Мы сконцентрированы, мы не можем пить ни глотка пива или другого алкоголя. Хорошая еда, хороший отдых и подготовка к следующему матчу против одной из лучших команд в Англии и Европе. У них было шесть дней на подготовку, а у нас два с половиной, мы не можем позволить себе разгульный образ жизни. Именно поэтому я настоятельно попросил всех футболистов в девять вечера быть дома, а в одиннадцать уже ложиться спать.

Ранее «горожане» с минимальным перевесом (1:0) обыграли «Брайтон» в Кубке Англии и вышли в финал.

ИСТОЧНИК KP.RU