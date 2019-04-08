2019-04-08T11:55:56+03:00
Выборы президента Украины 2019

Нарышкин - о победе Зеленского в первом туре: Это выбор избирателей Украины

Директор СВР и глава Российского исторического общества прокомментировал кампанию в незалежной [видео]
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Сергей Нарышкин.Сергей Нарышкин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Директор Службы внешней разведки России и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в понедельник проводил заседание Международной комиссии РИО, посвященной 75-летию освобождения Европы от нацизма.

Академик Национальной академии наук Украины Петр Толочко коснулся, в частности, и нынешних выборов на Украине.

- Уж лучше заживем с актером, а не с политиком, который не приемлет наше прошлое, - заметил он.

"Комсомолка" затем попросила Сергея Нарышкина поделиться впечатлениями от первого тура президентских выборов в незалежной.

- Результаты такие, какие есть. Это выбор избирателей Украины. А что будет дальше - посмотрим, - лаконично ответил он.

Как голосовали кандидаты в президенты Украины.«Всё будет на Украине хорошо», «Победа демократии на Украине уже случилась» - кандидаты в президенты незалежной проголосовали на выборах и пообещали избирателям перемены, процветание, счастье

ИСТОЧНИК KP.RU

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