Нарышкин - о победе Зеленского в первом туре: Это выбор избирателей Украины
Директор Службы внешней разведки России и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в понедельник проводил заседание Международной комиссии РИО, посвященной 75-летию освобождения Европы от нацизма.
Академик Национальной академии наук Украины Петр Толочко коснулся, в частности, и нынешних выборов на Украине.
- Уж лучше заживем с актером, а не с политиком, который не приемлет наше прошлое, - заметил он.
"Комсомолка" затем попросила Сергея Нарышкина поделиться впечатлениями от первого тура президентских выборов в незалежной.
- Результаты такие, какие есть. Это выбор избирателей Украины. А что будет дальше - посмотрим, - лаконично ответил он.
Как голосовали кандидаты в президенты Украины.«Всё будет на Украине хорошо», «Победа демократии на Украине уже случилась» - кандидаты в президенты незалежной проголосовали на выборах и пообещали избирателям перемены, процветание, счастье
ИСТОЧНИК KP.RU