Нарышкин - о победе Зеленского в первом туре: Это выбор избирателей Украины

СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-08T11:55:56+03:00

Директор СВР и глава Российского исторического общества прокомментировал кампанию в незалежной [видео]

Изменить размер текста: A A

Директор Службы внешней разведки России и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в понедельник проводил заседание Международной комиссии РИО, посвященной 75-летию освобождения Европы от нацизма.

Академик Национальной академии наук Украины Петр Толочко коснулся, в частности, и нынешних выборов на Украине.

- Уж лучше заживем с актером, а не с политиком, который не приемлет наше прошлое, - заметил он.

"Комсомолка" затем попросила Сергея Нарышкина поделиться впечатлениями от первого тура президентских выборов в незалежной.

- Результаты такие, какие есть. Это выбор избирателей Украины. А что будет дальше - посмотрим, - лаконично ответил он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700374" frameborder="0"></iframe> Как голосовали кандидаты в президенты Украины.«Всё будет на Украине хорошо», «Победа демократии на Украине уже случилась» - кандидаты в президенты незалежной проголосовали на выборах и пообещали избирателям перемены, процветание, счастье

ИСТОЧНИК KP.RU