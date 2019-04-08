Работа аэропортов Москвы будет ограничена из-за репетиций Парада Победы
Работа московских аэропортов в апреле будет временно ограничена из-за подготовки проведению к Парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе "Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации".
Согласно ее данным, ограничения будут "минимальными", а количество затронутых ими регулярных рейсов - "незначительным".
"Авиакомпании и аэропорты заранее извещены о запланированных ограничениях посредством NOTAM. Все ограничения согласованы с Федеральным агентством воздушного транспорта", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте корпорации.
Так, небо будет закрыто для гражданских судов 8,10,12,15,17,19 и 22 апреля. Каждый раз время ограничения составит всего 25 минут. Для Внуково этот период придется на 7:40 - 8:05 по UTC, а для Домодедово и Жуковского – на 7:45 - 8:10. Аэропорта Шереметьево ограничения не коснутся.
Если же в эти дни будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия, то для тренировок военной авиации могут быть использованы резервные даты - 9,11,16,18,23 и 24 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU