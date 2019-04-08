Эксперты назвали самые выгодные направления для перелетов

СЕГОДНЯ 12:53 2019-04-08T13:04:43+03:00

Цены на авиапутешествия по России растут быстрее, чем на международных направлениях

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Эксперты сравнили цены на билеты и пришли к выводу, что летать в Европу стало выгоднее. Билеты постепенно теряют в цене, что очень радует пассажиров. Например, с января-март этого года самые популярные европейские направления подешевели на 18%.

Ценник на путешествие в Прагу упал на 3%, в Рим – на 14%, Берлин – на 15%, Ригу – на 16%, Париж – на 7%, Барселону – на 2%, Мюнхен – на 6%, Белград – на 26%, Ларнаку - на 18%. Исключением стала Вена, билеты сюда остались на уровне 2018 года и в цене не упали.

Подорожание отмечают на длинных дистанциях. Перелет в Денпасар на острове Бали обойдется на 25% дороже, а в Нью-Дели на 24%.

Что касается внутрироссийских перелетов, в некоторых случаях прирост составил более четверти. Сильнее всего подорожали авиабилеты в Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Минводы, Казань.

В целом специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» отмечают, что билеты в Европу подешевели на 1%, зато в дальнее зарубежье прибавило до 6%, пишет газета «Известия».

Эксперты предупреждают, что цены на билеты будут расти. Российские авиакомпании уже обратились в правительство с просьбой оказать им финансовую поддержку, а еще обнулить НДС за полеты, минуя московский транспортный узел.

ИСТОЧНИК KP.RU