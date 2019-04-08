Домашку своего ребенка можно увидеть онлайн в личном кабинете госуслуг

СЕГОДНЯ 13:21 2019-04-08T13:21:14+03:00

Если у родителей не подключен виджет «Ребенок в школе», тогда нужно завести учетную запись в «Электронном дневнике» на mos.ru. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Для родителей столичных школьников появилась новая функция в личном кабинете на портале мэра Москвы. Теперь здесь на рабочем столе можно увидеть домашние задания своего ребенка и при необходимости скачать их. До сих пор для этого нужно было заходить в электронный дневник или в мобильное приложение «Госуслуги Москвы».

Сейчас, чтобы посмотреть домашку через личный кабинет, нужно воспользоваться на mos.ru специальным графическим ярлычком (виджетом) «Ребенок в школе» и щелкнуть на иконку «Задания». После этого система будет показывать также и оценки ученика, время его выхода и выхода из школы.

Если у родителей не подключен виджет «Ребенок в школе», тогда нужно завести учетную запись в «Электронном дневнике» на mos.ru. При этом для активации виджета надо указать в личном кабинете свои телефон, электронную почту и СНИЛС.

ИСТОЧНИК KP.RU