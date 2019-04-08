Порошенко уволил губернатора Одесской области
Украинский президент Петр Порошенко отстранил от должности губернатора Одесской области Максима Степанова.
"Отстранить Степанов Максима Владимировича от должности председателя Одесской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте президент Украины.
Причины отстранения губернатора не называются.
Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Паращенко.
Напомним, Степанов был назначен на должность главы Одесской областной в январе 2017 года. Тогда Порошенко высказал уверенность в правильности своего решения. Украинский президент пояснил, что Степанов является опытным и образованным человеком, который не будет «ездить по заграницам».
ИСТОЧНИК KP.RU