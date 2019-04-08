Порошенко уволил губернатора Одесской области

СЕГОДНЯ 14:38 2019-04-08T14:38:24+03:00

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Украинский президент Петр Порошенко отстранил от должности губернатора Одесской области Максима Степанова.

"Отстранить Степанов Максима Владимировича от должности председателя Одесской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте президент Украины.

Причины отстранения губернатора не называются.

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Паращенко.

Напомним, Степанов был назначен на должность главы Одесской областной в январе 2017 года. Тогда Порошенко высказал уверенность в правильности своего решения. Украинский президент пояснил, что Степанов является опытным и образованным человеком, который не будет «ездить по заграницам».

ИСТОЧНИК KP.RU