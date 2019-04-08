Песков прокомментировал слова Зеленского о намерении встретиться с Путиным
Президент России Владимир Путин всегда открыт к диалогу для решения проблем, которые стоят на повестке дня, за исключением ситуаций, когда речь идет о попытки провокации. Соответствующим заявлением пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерение кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского в случае победы на выборах обсуждать с российским лидером ситуацию в Донбассе.
«Владимир Путин всегда открыт для диалога, за исключением ситуаций, когда диалог пытаются разукрасить диверсиями и провокациями. Но он всегда был сторонником разговора для решения проблем, которые стоят на повестке дня», - сказал Песков.
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Напомним, что 2 апреля советник Зеленского, экс-министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил о готовности шоумена к проведению переговоров с лидерами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Ранее кандидат в президенты заявил, о намерении вернуть Донбасс после победы на выборах, подчеркнув, что готов побеждать на войне дипломатией, экономическим ростом и укреплением армии страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU