В Кремле не стали комментировать изменение меры пресечения Серебренникову
Сотрудники администрации президента России не могут комментировать изменение меры пресечения для фигуранта дела "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова до окончательного завершения судебного процесса. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в понедельник, 8 апреля, обвиняемого в многомиллионных хищениях режиссера отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Аналогичное решение было принято в отношении двух других фигурантов дела - продюсера Юрия Итина и бывшей сотрудницы министерства культуры Софьи Апфельбаум.
"В Кремле не имеют права реагировать на такой поворот дела, мы не имеем права комментировать решение суда. Не будем это делать и сейчас ", - цитирует ТАСС представителя Кремля.
Сам Серебренников сразу после освобождения из зала суда отправился отмечать это событие. По завершению же празднования режиссер вернется к работе в Гоголь-центре.
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.
Кириллу Серебренникову рассматривают продление ареста.Следствие по делу "Седьмой студии" просит суд продлить домашний арест Серебренникова до апреляВладимир ВЕЛЕНГУРИН
ИСТОЧНИК KP.RU
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