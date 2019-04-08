В Кремле не стали комментировать изменение меры пресечения Серебренникову

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-08T13:51:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники администрации президента России не могут комментировать изменение меры пресечения для фигуранта дела "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова до окончательного завершения судебного процесса. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в понедельник, 8 апреля, обвиняемого в многомиллионных хищениях режиссера отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Аналогичное решение было принято в отношении двух других фигурантов дела - продюсера Юрия Итина и бывшей сотрудницы министерства культуры Софьи Апфельбаум.

"В Кремле не имеют права реагировать на такой поворот дела, мы не имеем права комментировать решение суда. Не будем это делать и сейчас ", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Сам Серебренников сразу после освобождения из зала суда отправился отмечать это событие. По завершению же празднования режиссер вернется к работе в Гоголь-центре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701855" frameborder="0"></iframe> Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/635493" frameborder="0"></iframe> Кириллу Серебренникову рассматривают продление ареста.Следствие по делу "Седьмой студии" просит суд продлить домашний арест Серебренникова до апреляВладимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU