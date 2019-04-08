В Госдуме прокомментировали новую украинскую ракету, «достающую до Севастополя»

СЕГОДНЯ 14:07 2019-04-08T14:07:08+03:00

Депутат Государственной думы от Республики Крым обратил внимание на тот факт, что нет никаких доказательств успешного испытания ракетных снарядов

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Запугивание Украины оружием, испытание которого не подтверждено ни одним фото- и видеофактом, вызывает недоумение. Таким образом Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление советника президента Украины по вопросам армии Юрий Бирюков о разработке нового снарядного комплекса крылатых ракет «Нептун», способного пролететь около 300 км и поразить цели в Севастопольской бухте.

«Хвастливые заявления Украины об успешном испытании новых ракет не подтверждены ни одним фото- и видеофактом попадания этой ракеты в цель. Куда они летят, судя по всему, тайна, покрытая мраком» - приводит RT слова депутата.

Белбаг подчеркнул, что «запугивание оружием, которое улетает в никуда и как бы ещё не вернулось назад к пусковой установке, по меньшей мере вызывает недоумение».

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец проанализировал заявление Бирюкова о том, что «Нептун» может долететь до Севастопольской бухты. Эксперт отметил, что «новая» ракета на самом деле была советской разработкой.

ИСТОЧНИК KP.RU