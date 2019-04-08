2019-04-08T14:19:59+03:00
Происшествия

Из частного дома в Москве воры вынесли коробки с детской одеждой и сейф, который оказался пустым

Полиция задержала четырех жителей Кабардино-Балкарии
Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ
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Правоохранительные органы задержали воров детской одежды.Правоохранительные органы задержали воров детской одежды.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Правоохранительные органы задержали четверых жителей Кабардино-Балкарии, подозреваемых в ограблении частного дома в Москве. Как сообщили KP.RU в правоохранительных органах, кража произошла в ночь на 5 апреля в частном доме на улице Юровской.

- Воры отжали дверь, ведущую во внутренний двор и проникли в частный дом, не оборудованный сигнализацией и видео. С собой они унесли металлический сейф, закрытый на ключ, стоимостью 100 000 рублей. В сейфе ничего не было, - сообщил источник.

Кроме того, по словам представителей органов правопорядка, грабители похитили 8 коробок с верхней детской одеждой стоимостью 250 000 рублей, 15 коробок с детской обувью стоимостью 50 000 рублей. Таким образом, общая сумма награбленного составила 400 000 рублей.

По подозрению в совершении преступления задержаны четыре жителя Кабардино-Балкарии, все - ранее судимые. Заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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