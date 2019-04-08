В Кремле оценили возможность встречи отравленного в Эймсбери британца и Путина

СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-08T14:14:13+03:00

В администрации заявили, что Чарльзу Роули уже даны все необходимые пояснения, но его просьба о беседе с президентом РФ все же будет рассмотрена

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Кремль считает, что отравленному в Эймсбери британцу Чарльзу Роули уже были даны все необходимые пояснения по данному делу, однако пообещали все же рассмотреть его просьбу о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сайт kp.ru писал о том, что 6 апреля посол России в Великобритании Александр Яковенко принял Роули и его брата Мэттью в здании нашей дипмиссии в Лондоне, и именно тогда пострадавшим от нервно-паралитического вещества был озвучен вопрос о возможности встречи с Путиным.

"Конечно, нужно понимать, что Яковенко и является представителем президента в Великобритании и фактически это и был, скажем так, опосредованный диалог с президентом", - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что просьба британца все же будет рассмотрена после получения соответствующих материалов от посла, однако рекомендовал Роули обращаться за дальнейшими разъяснениями ни к Кремлю, а к официальному Лондону, передает ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU