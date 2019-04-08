2019-04-08T14:28:13+03:00
В мире

Меган Маркл отказалась от королевских акушеров

Герцогиня сама выбрала себе врачей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Меган Маркл отказалась от королевских акушеровМеган Маркл отказалась от королевских акушеровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Супруга британского принца Гарри Меган в очередной раз нарушила королевскую традицию. Герцогиня отказалась от услуг королевских акушеров и сама выбрала себе команду врачей.

Новая семья Маркл удивилась ее категоричному отказу пускать к себе на роды Алана Фартинга и Гая Торп-Бистона, которые считаются одними из лучших специалистов в мире.

Однако вскоре выяснилось, что герцогине не понравилось, что роды у нее будут принимать «мужчины в костюмах». Меган самостоятельно сформировала для себя бригаду медиков, и возглавлять ее будет женщина, пишет «Свободная пресса».

Стоит отметить, что совсем отказаться от королевских акушеров Маркл не смогла, на это ей не хватило полномочий. В результате, было решено, что Фартинг и Торп-Бистон будут дежурить в здании, когда у герцогини начнутся роды, чтобы в случае крайней необходимости прийти на помощь, пишет сайт argumenti.ru.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что Меган Маркл отказалась рожать в королевской клинике, которую в свое время выбирали принцесса Диана и Кейт Миддлтон. Вместо этого супруга принца Гарри отдала предпочтение больнице возле ее дома в Виндзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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