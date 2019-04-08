2019-04-08T14:39:21+03:00
Политика

Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему гражданство Украины

Политик считает, что именно такой поступок будет символизировать желание президента измениться
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил СаакашвилиБывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил СаакашвилиФото: REUTERS
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Экс-глава Одесской области, оппозиционный политик Михаил Саакашвили обратился к президенту Украины Петру Порошенко с требованием вернуть ему гражданство до второго тура выборов главы государства.

"Слабо восстановить законность? Вернуть мне мой украинский паспорт и пустить меня на Украину? Если вы не боитесь, если вы действительно такой смелый и решили измениться, у вас есть возможность так поступить", - сказал Саакашвили в видеообращении, опубликованном у него на странице в Facebook.

При этом политик подчеркнул, что не будет ограничивать Порошенко 24 часами или какими-то другими сроками - времени до проведения второго тура выборов вполне достаточно, чтобы "поступить по закону".

"Жду вашего решения, Петр Алексеевич", - добавил экс-глава региона.

Напомним, что несколько лет назад Саакашвили был лишен гражданства Украины и выслан из страны за высказывания против действующей власти. Однако осенью 2017 года лидеру оппозиционеров удалось силой прорваться через границу, чтобы вскоре получить запрет на въезд в страну и вновь быть высланным.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне очередных президентских выборов на Украине политик пообещал вернуться в страну уже 1 апреля, однако потом передумал, поскольку Порошенко все же удалось пройти во второй тур.

Михаил Саакашвили записал видеообращение с поеданием американского бублика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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