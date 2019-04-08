2019-04-08T14:57:53+03:00
Общество

В России стали больше покупать отечественные автомобили

Аналитическое агентство выяснило, что продажи машин российского производства выросли на 8,6%
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России стали больше покупать отечественные автомобилиВ России стали больше покупать отечественные автомобилиФото: АвтоВАЗ
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В марте 2019 года в России продажи автомобилей отечественного производства выросли на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рост российского авторынка в целом составил 1,8%. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Самый большой рост из российских брендов эксперты зафиксировали у Lada. В марте ее продажи выросли на 10%, до 33,8 тысячи единиц. За ней следует УАЗ с ростом продаж в 9%, до 3,1 тысячи.

Однако, есть и российский автопроизводитель, у которого было зафиксировано падение. ГАЗ в марте потерял в продажах 1%, до 5 тысяч автомобилей.

По данным аналитического агентства, всего в прошлом месяце в России продали 41,9 тысячи новых автомобилей отечественных марок. Это 26,2% от общего объема авторынка, в то время как годом ранее этот показатель был 24,5%.

В целом в первом квартале этого года в стране продали 101,5 тысячи автомобилей отечественных производства.

Кстати, ранее «Комсомолка» изучила новинку отечественного автопрома Lada 4x4 Vision 2019, которая стала одной из главных премьер ММАС-2018.

ИСТОЧНИК KP.RU

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