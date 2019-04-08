2019-04-08T15:41:31+03:00
Общество

ГИБДД планирует переобучать попадавших в аварии водителей-новичков

Сейчас эта инициатива находится в стадии проработки, но конкретных проектов пока что нет
Алексей БУЛАТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Водителей попадавших в аварию в течении двух первых после получения прав могут направить на переобучениеВодителей попадавших в аварию в течении двух первых после получения прав могут направить на переобучениеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Водителей попадавших в аварию в течении двух первых после получения прав могут направить на переобучение, вопрос об этом сейчас изучает ГИБДД. Подобный опыт российские органы обеспечения дорожной безопасности перенимают у иностранных коллег.

"В настоящее время мы работаем в рамках стратегии безопасности дорожного движения, которой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на совершенствование организационно-правовых подходов допуска водителей к участию в дорожном движении." - передает ТАСС слова замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николая Гилякова.

На данный момент, по его словам, на данный момент нет никаких конкретных решений, а тем более нормативно-правовых актов по вопросу переобучения водителей-новичков, но "они постепенно прорабатываются".

Подобная система переобучения после ДТП неопытных водителей существует в европейских странах, само переобучение при этом оплачивается за счет автошкол.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России банки стали чаще отказывать в кредитах
Кикабидзе рассказал, почему не приедет на похороны Данелии
Умерла актриса Надя Регин - еще одна девушка Бонда,
В Москве грабитель избил таксиста ради 2800 рублей и забыл в такси свой айфон
Одесский губернатор отказался покидать свой пост по указу Порошенко
Суд признал законным продление ареста Рауфу Арашукову
Больше половины учителей в Польше объявили бессрочную забастовку
Медведев поддержит предложения по ускорению реализации нацпроектов
Российские военные корабли наблюдают за учениями НАТО в Черном море
В России стали больше покупать отечественные автомобили
Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему гражданство Украины
Порошенко уволил губернатора Одесской области
Меган Маркл отказалась от королевских акушеров
Ливийская национальная армия покидает аэропорт Триполи
Россияне могут сделать бесплатную прививку от кори
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Из частного дома в Москве воры вынесли коробки с детской одеждой и сейф, который оказался пустым
В Кремле оценили возможность встречи отравленного в Эймсбери британца и Путина
В Госдуме прокомментировали новую украинскую ракету, «достающую до Севастополя»
Тимошенко призвала Раду принять закон об импичменте президента Украины
Песков прокомментировал слова Зеленского о намерении встретиться с Путиным
В Кремле не стали комментировать изменение меры пресечения Серебренникову
Устойчивые к антибиотикам бактерии атаковали Ближний Восток
В работе сервиса "Сбербанк.Онлайн" произошел сбой
Домашку своего ребенка можно увидеть онлайн в личном кабинете госуслуг