ГИБДД планирует переобучать попадавших в аварии водителей-новичков

СЕГОДНЯ 15:41 2019-04-08T15:41:31+03:00

Водителей попадавших в аварию в течении двух первых после получения прав могут направить на переобучение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас эта инициатива находится в стадии проработки, но конкретных проектов пока что нет

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Водителей попадавших в аварию в течении двух первых после получения прав могут направить на переобучение, вопрос об этом сейчас изучает ГИБДД. Подобный опыт российские органы обеспечения дорожной безопасности перенимают у иностранных коллег.

"В настоящее время мы работаем в рамках стратегии безопасности дорожного движения, которой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на совершенствование организационно-правовых подходов допуска водителей к участию в дорожном движении." - передает ТАСС слова замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николая Гилякова.

На данный момент, по его словам, на данный момент нет никаких конкретных решений, а тем более нормативно-правовых актов по вопросу переобучения водителей-новичков, но "они постепенно прорабатываются".

Подобная система переобучения после ДТП неопытных водителей существует в европейских странах, само переобучение при этом оплачивается за счет автошкол.

ИСТОЧНИК KP.RU