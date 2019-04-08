2019-04-08T15:27:15+03:00
Политика

Медведев поддержит предложения по ускорению реализации нацпроектов

По мнению премьера, нужно избавить регионы от избыточных требований
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе состоявшегося в понедельник, 8 апреля, совещания с вице-премьерами поддержит предложения министра финансов Антона Силуанова по ускорению реализации национальных проектов.

Как отметил глава Минфина России, в скором времени его ведомство подготовит доклад с предложениями, касающимися упрощения работы регионов по выполнению обозначенных в нацпроектах задач.

«Все предложения мы сейчас сформируем в доклад, представим вам на рассмотрение. И просили бы дать поручение по ускорению работы над нацпроектами на уровне уже федерации и субъектов РФ», - сказал Силуанов.

Медведев в свою очередь выразил мнение, что это «правильно», а также попросил исключить избыточные требования к субъектам РФ. «Хорошо, давайте так и поступим. Антон Германович предлагает сделать, я думаю, это правильно. Надо посмотреть, в чем еще упростить жизнь регионам в смысле работы над национальными проектами», - приводит слова председателя правительства РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях российский премьер заметил, что на национальные проекты в нашей стране выделена «колоссальная сумма». Речь идет о 25,7 триллиона рублей. При этом Медведев подчеркнул, что эта сумма финансово обеспечивает реализацию всех нацпроектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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