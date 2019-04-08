Больше половины учителей в Польше объявили бессрочную забастовку
В понедельник, 8 апреля, работники учебных учреждений в Польше объявили крупнейшую с 1993 забастовку и решили не выполнять свои обязанности пока польские власти не выполнят их требования.
Союз польских учителей сообщил, что результаты ранее проведенного референдума свидетельствуют о желании более 79 % работников школ и детских садов присоединиться к забастовке.
«С 08:00 (09:00 мск) мы начинаем крупнейшую с 1993 года забастовку в системе образования», - передает ТАСС слова председателя Союза польских учителей Славомира Броняжа.
Он также отметил обеспокоенность протестующих сигналами, которые свидетельствуют о вмешательстве полиции и попытках запугать учителей.
Основное требование присоединившихся к забастовке учителей - увеличение заработной платы на тысячу злотых в месяц (около 263 долларов). В настоящий момент ихсредняя зарплата в Польше составляет сейчас около 3500 злотых в месяц (около 945 долларов).
Польское правительство вело переговоры с профсоюзами учителей несколько учителей. К вечеру воскресенья достичь соглашения оно смогло только с частью профсоюзных организаций. Крупнейшие – Союз польских учителей и Форум профессиональных союзов - не пошли на уступки правительству.
Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что в январе этого года состоялась забастовка работников учебных забастовок в Лос-Анджелеса (штат Калифорния), к которой присоединились более 30 тысяч преподавателей 900 средних школ.
ИСТОЧНИК KP.RU