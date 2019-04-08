2019-04-08T15:38:01+03:00
В мире

Больше половины учителей в Польше объявили бессрочную забастовку

Союз польских учителей сообщили, что к крупнейшему с 1993 года протесту работников учебных заведений присоединилось более 79% преподавателей по всей стране
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Больше половины учителей в Польше объявили бессрочную забастовкуБольше половины учителей в Польше объявили бессрочную забастовкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 8 апреля, работники учебных учреждений в Польше объявили крупнейшую с 1993 забастовку и решили не выполнять свои обязанности пока польские власти не выполнят их требования.

Союз польских учителей сообщил, что результаты ранее проведенного референдума свидетельствуют о желании более 79 % работников школ и детских садов присоединиться к забастовке.

«С 08:00 (09:00 мск) мы начинаем крупнейшую с 1993 года забастовку в системе образования», - передает ТАСС слова председателя Союза польских учителей Славомира Броняжа.

Он также отметил обеспокоенность протестующих сигналами, которые свидетельствуют о вмешательстве полиции и попытках запугать учителей.

Основное требование присоединившихся к забастовке учителей - увеличение заработной платы на тысячу злотых в месяц (около 263 долларов). В настоящий момент ихсредняя зарплата в Польше составляет сейчас около 3500 злотых в месяц (около 945 долларов).

Польское правительство вело переговоры с профсоюзами учителей несколько учителей. К вечеру воскресенья достичь соглашения оно смогло только с частью профсоюзных организаций. Крупнейшие – Союз польских учителей и Форум профессиональных союзов - не пошли на уступки правительству.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что в январе этого года состоялась забастовка работников учебных забастовок в Лос-Анджелеса (штат Калифорния), к которой присоединились более 30 тысяч преподавателей 900 средних школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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