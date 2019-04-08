2019-04-08T16:03:37+03:00
Происшествия

В Москве грабитель избил таксиста ради 2800 рублей и забыл в такси свой айфон

Благодаря забытому телефону преступника и нашли
Татьяна ВЛАДИМИРСКАЯ
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В Москве грабитель избил таксиста, отобрав у него 2800 рублей.В Москве грабитель избил таксиста, отобрав у него 2800 рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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24-летнего преступника, избившего и ограбившего таксиста в Москве, вычислили по айфону, который он выронил на месте преступления.

Как сообщили KP.RU в правоохранительных органах, в ночь на воскресенье, 7 апреля, он пытался остановить автомобиль в Оружейном переулке. 58-летний водитель «Форда Фокус» остановился и предложил свои услуги. Мужчина сел на переднее пассажирское сидение и попросил отвезти его на 1-й Машиностроительный проезд. Однако, как только автомобиль начал движение, преступник попросил его остановить и стал бить водителя кулаком по голове.

- Избив водителя, мужчина вытащил из кармана его куртки 2 800 рублей и скрылся в неизвестном направлении, - сообщили органы правопорядка.

Найти преступника удалось по его же телефону. Дело в том, что вор выронил свой "Айфон 5" в салоне автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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