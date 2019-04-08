СЕГОДНЯ 16:29 2019-04-08T16:29:53+03:00

В России банки стали чаще отказывать в кредитах Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) говорят о том, что в первом квартале этого года российские банки стали отказывать в выдаче кредитов намного чаще.

Как отмечает аналитическое бюро, чаще банки отказывают в связи с кредитной политикой организации. Данная причина приходится на 2/3 всех отказов в выдаче кредита наличными в первом квартале. Только для 8% заемщиков основаниями для отказа является плохая кредитная история.

В первом квартале 2019 года уровень одобрения кредитов наличными сократился по сравнению с 2018 года составил 32%, уменьшившись на 11 процентных пунктов(п.п.). Однако, показатель выдачи кредитов по картам не изменился и составил 45%.

Количество автокредитов сократилось на 11%, п.п., опустившись до 33%. Процент согласия выдачи ипотечных кредитов остался на высоком уровне - 72%, но по сравнению с прошлым годом уменьшился на 8% п.п.

Ранее kp.ru сообщал о том, что в прошлом году темпы выдачи ипотечных кредитов выросли в полтора раза. С ипотекой заключается 56% сделок в новостройках и 47% сделок на вторичном рынке жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU