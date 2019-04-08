Минтруду предложили больше денег тратить на детские пособия

СЕГОДНЯ 16:51 2019-04-08T16:51:53+03:00

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В Минтруде подсчитали: из 48,6 млрд рублей, которые были заложены на выплаты пособий за первого ребенка, 8 процентов остались невостребованными. То есть, сумма равная 3,8 миллиардам рублей. Это может стать основанием для пересмотра статей расходов, ведь деньги можно направлять на увеличение детских пособий и расширить круг семей, которые подходят под льготные категории. К тому же, выплаты семьям, чей доход на человека меньше двух прожиточных минимумов, можно выплачивать пособия не с 2020 года, а уже в этом году.

- Средства не были израсходованы полностью из-за того, что сумма заложенных средств превысила потребность, была с запасом, - объяснили газете «Известия» в пресс-службе Минтруда.

В прошлом году произошла аналогичная ситуация. На пособия было выделено 21,4 млрд рублей, а выплачено людям только 17,9 млрд рублей. Оставшиеся средства были перечислены в казну.

Эксперты уверены, что в случае, когда есть излишки средств, то было бы логично направить их на поддержку семей с детьми: увеличить сумму пособий, расширить число получателей.

Кстати, в кабмине рассматривают возможность увеличить не только детские пособия, но и выдавать маткапитал после первого ребенка в семье. На это потребуются значительные суммы, но мотивируют семьи на появление детей.

Ранее Госдума приняла во втором чтении послабления для многодетных семей по платежам за земельный налог. Сумма для граждан не сможет увеличиваться более чем на 10% в сравнении с прошлым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU