В США выпустят почтовую марку с изображением Буша-старшего

СЕГОДНЯ 16:55 2019-04-08T16:55:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Соединённых Штатах в июне этого года выпустят почтовую марку, посвященную 41-му президенту страны Джорджу Бушу–старшему. Об этом сообщила Почтовая служба США.

«На марке изображен портрет Буша, написанный художником Майклом Дисом», - передает ТАСС заявлении Почтовой службы.

На почте США сообщили, что торжественная церемония гашения марки назначена на 12 июня, в день рождения Джорджа Буша - старшего.

Марка уже доступна для предварительного заказа.

Напомним, что Джордж Буш-старший умер 30 ноября в прошлом года в возрасте 94 лет. Он был главой Соединённых Штатов с 1989 по 1993 год. Его нахождение у власти запомнилось проведением военных операций в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Также именно при Буше-старшем произошло падение Берлинской стены и распад Советского Союза. Именно Буш-старший в январе 1992 года объявил о завершении «холодной войны». С ноября 2017 года экс-президент был признан самым долгоживущим американским президентом за всю историю Соединенных Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU