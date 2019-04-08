2019-04-08T16:55:36+03:00
В мире

В США выпустят почтовую марку с изображением Буша-старшего

Изображение 41-ого американского президента для отправки почты уже доступно по предзаказу
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В США выпустят почтовую марку с изображением Буша-старшегоВ США выпустят почтовую марку с изображением Буша-старшегоФото: REUTERS
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В Соединённых Штатах в июне этого года выпустят почтовую марку, посвященную 41-му президенту страны Джорджу Бушу–старшему. Об этом сообщила Почтовая служба США.

«На марке изображен портрет Буша, написанный художником Майклом Дисом», - передает ТАСС заявлении Почтовой службы.

На почте США сообщили, что торжественная церемония гашения марки назначена на 12 июня, в день рождения Джорджа Буша - старшего.

Марка уже доступна для предварительного заказа.

Напомним, что Джордж Буш-старший умер 30 ноября в прошлом года в возрасте 94 лет. Он был главой Соединённых Штатов с 1989 по 1993 год. Его нахождение у власти запомнилось проведением военных операций в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Также именно при Буше-старшем произошло падение Берлинской стены и распад Советского Союза. Именно Буш-старший в январе 1992 года объявил о завершении «холодной войны». С ноября 2017 года экс-президент был признан самым долгоживущим американским президентом за всю историю Соединенных Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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