Проезд по платным трассам вырастет на 40 рублей

СЕГОДНЯ 17:08 2019-04-08T17:08:31+03:00

Проезд по платным дорогам совсем скоро подорожает Фото: Архив "КП"

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Совсем скоро тарифы на проезд по платным трассам «Украина», «Дон» и «Москва — Санкт-Петербург» вырастут в цене. Увеличение будет связано с изменившимся показателем инфляции.

В компании «Автодор» информацию подтвердили и отметили, что для каждой категории авто будет рассчитано своя прибавка. Дороже всего придется платить водителям грузовых авто. Для них тариф вырастет от 10 до 40 рублей. Ценник на проезд легкового авто увеличится на 5-10 рублей. Это приблизительные цифры, подобная корректировка тарифной сетки предусмотрена в долгосрочной программе деятельности «Автодора», которую утвердили в правительстве.

Обладатели транспондеров будут по-прежнему получать скидку на проезд в размере 20 процентов от действующего тарифа.

Скорее всего, изменения новые цифры водители увидят уже с 15 апреля 2019 года, пишет Пятый канал.

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По официальной версии, прежний начальник госкомпании «Российские автомобильные дороги» (Автодор) Сергей Кельбах ушел по собственному желанию. Сотрудники организации подтверждают, что чиновник писал Дмитрию Медведеву такое заявление.

Реальной причиной отставки, скорее всего, стало недовольство Путинымзатянувшегося строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Еще осенью прошлого года президент поручил Счетной палате, Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить, как идет создание магистрали в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU