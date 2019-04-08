2019-04-08T17:13:28+03:00
Общество

Качество еды в российских школах начнут проверять с 1 мая

Во Владимирской области мониторинг качества уже запущен
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Качество еды в российских школах начнут проверять с 1 маяКачество еды в российских школах начнут проверять с 1 маяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мониторинг качества питания в школах будет запущен 1 мая во всех регионах России, заявила уполномоченный по правам ребенка при Президенте России Анна Кузнецова.

По ее словам, процедура уже запущена во Владимирской области, где теперь проходят регулярные проверки качества школьного питания, и скоро будет распространяться на всю страну.

"Во Владимирской области он [мониторинг] уже запущен, с 1 мая мы планируем запустить его во многих субъектах России" - передают РИА Новости слова Кузнецовой, сказанные сегодня на пленарном заседании. Также она пригласила секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева подключиться к мониторингу.

Омбудсмен подчеркнула и важность обратной связи с родителями школьников в данном вопросе.

Ранее "Комсомолка" выяснила на каком уровне сейчас находится кулинария в школьных столовых и что мешает ей поднимать стандарты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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