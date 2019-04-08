Волжский бульвар в Москве перекрыли до 11 апреля
Вниманию автолюбителей. Волжский бульвар, который пересекает Волгоградский проспект (в районе Боголюбской церкви), закрыт для автолюбителей до 10 апреля включительно. Движение восстановят параллельно движению поездов метро на фиолетовой ветке.
- На такую меру пришлось пойти, чтобы компенсационные маршруты ходили без задержек, - объяснили «КП» в пресс-службе Центра организации дорожного движения. - Вообще до открытия восьми станций мы рекомендуем передвигаться по юго-восточному округу либо на бесплатных автобусах, либо по железной дороге.
Также в ЦОДД добавили, что если без автомобиля совсем не обойтись, то лучше им пользоваться либо до 16.00, либо после 20.30.
Напомним, в минувшую субботу на Таганско-Краснопресненской линии закрыли восемь станций - «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Это связано со строительством новой Некрасовской ветки, первый участок которой планируется открыть через два месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU