Волжский бульвар в Москве перекрыли до 11 апреля

СЕГОДНЯ 17:58 2019-04-08T17:58:27+03:00

На такую меру пришлось пойти, чтобы компенсационные маршруты ходили без задержек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Это сделали для того, чтобы автобусы КМ не тормозили между станциями «Текстильщики» и «Кузьминки»

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Вниманию автолюбителей. Волжский бульвар, который пересекает Волгоградский проспект (в районе Боголюбской церкви), закрыт для автолюбителей до 10 апреля включительно. Движение восстановят параллельно движению поездов метро на фиолетовой ветке.

- На такую меру пришлось пойти, чтобы компенсационные маршруты ходили без задержек, - объяснили «КП» в пресс-службе Центра организации дорожного движения. - Вообще до открытия восьми станций мы рекомендуем передвигаться по юго-восточному округу либо на бесплатных автобусах, либо по железной дороге.

Также в ЦОДД добавили, что если без автомобиля совсем не обойтись, то лучше им пользоваться либо до 16.00, либо после 20.30.

Напомним, в минувшую субботу на Таганско-Краснопресненской линии закрыли восемь станций - «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Это связано со строительством новой Некрасовской ветки, первый участок которой планируется открыть через два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU