На юге Узбекистана прогремел взрыв в многоэтажке
На юге Узбекистана прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме. Причиной стал цех по производству полиэтилена, который незаконно разместили в подвале жилого строения.
Все случилось на улице Алишера Навои в Термезе, известно, что есть погибшие и пострадавшие.
Местные СМИ пишут, что погибли три человека, все они работали на производстве. Пока стражи порядка информацию о жертвах уточняют, их личности не установлены. На месте работают эксперты, они дадут официальное заключение о причинах взрыва. Расследуется уголовное дело, сообщает телеканал "360".
Накануне в Тбилиси с одной из квартир жилого дома произошел взрыв, в результате пострадали семь человек. Местные жители рассказывают, что в день трагедии утром они почувствовали запах газа и пытались вызвать сотрудников газовой службы.
Взрыв в многоэтажке на юге Узбекистана.
ИСТОЧНИК KP.RU