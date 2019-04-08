На юге Узбекистана прогремел взрыв в многоэтажке

СЕГОДНЯ 18:09 2019-04-08T18:09:26+03:00

Причиной стал незаконный цех по производству полиэтилена, который работал в подвале [видео]

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На юге Узбекистана прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме. Причиной стал цех по производству полиэтилена, который незаконно разместили в подвале жилого строения.

Все случилось на улице Алишера Навои в Термезе, известно, что есть погибшие и пострадавшие.

Местные СМИ пишут, что погибли три человека, все они работали на производстве. Пока стражи порядка информацию о жертвах уточняют, их личности не установлены. На месте работают эксперты, они дадут официальное заключение о причинах взрыва. Расследуется уголовное дело, сообщает телеканал "360".

Накануне в Тбилиси с одной из квартир жилого дома произошел взрыв, в результате пострадали семь человек. Местные жители рассказывают, что в день трагедии утром они почувствовали запах газа и пытались вызвать сотрудников газовой службы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/701925" frameborder="0"></iframe> Взрыв в многоэтажке на юге Узбекистана.

ИСТОЧНИК KP.RU