2019-04-08T18:09:26+03:00
Происшествия

На юге Узбекистана прогремел взрыв в многоэтажке

Причиной стал незаконный цех по производству полиэтилена, который работал в подвале [видео]
Елена АКИМОВА
Поделиться:
На юге Узбекистана прогремел взрывНа юге Узбекистана прогремел взрывФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На юге Узбекистана прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме. Причиной стал цех по производству полиэтилена, который незаконно разместили в подвале жилого строения.

Все случилось на улице Алишера Навои в Термезе, известно, что есть погибшие и пострадавшие.

Местные СМИ пишут, что погибли три человека, все они работали на производстве. Пока стражи порядка информацию о жертвах уточняют, их личности не установлены. На месте работают эксперты, они дадут официальное заключение о причинах взрыва. Расследуется уголовное дело, сообщает телеканал "360".

Накануне в Тбилиси с одной из квартир жилого дома произошел взрыв, в результате пострадали семь человек. Местные жители рассказывают, что в день трагедии утром они почувствовали запах газа и пытались вызвать сотрудников газовой службы.

Взрыв в многоэтажке на юге Узбекистана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24