Умер конструктор Виктор Благов, создавший космический корабль для Гагарина

СЕГОДНЯ 18:55 2019-04-08T18:55:40+03:00

Виктор Благов был один из конструкторов, которые создавали космический корабль для Юрия Гагарина. ФОТО: РКК Энергия

Виктор Благов был один из тех специалистов, которые помогли человеку полететь в космос

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Умер конструктор Виктор Благов. Он скончался на 84 году жизни. За плечами Благова множество проектов, один из самых известный – это космический корабль, на котором Юрий Гагарин полетел в космос.

Виктор Благов был одним из тех, кто принимал активное участие в проектировании данного космического аппарата. Об этом сообщила пресс-служба ракетно-космической корпорации «Энергия».

Помимо этого конструктор был занят на таких проектах, как транспортные пилотируемые космические корабли «Восток», «Восход», «Союз-19» и «Аполлон».

Его считают учителем нескольких поколений высококлассных специалистов, которые обеспечивают работу Международной космической станции и управляют полетами кораблей. Именно Благов стоял у истоков школы «Планирование и оперативное управление пилотируемыми космическими полетами».

Пока место и время прощания с конструктором не определено, об этом будет сообщено позже.

Виктор Благов родился 3 января 1936 года. С 1959 года работал в РКК «Энергия» Удостоен Государственной премии и почетного звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом «Знак Почета», пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU