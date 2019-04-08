МИД Ирана предложил Роухани внести ВС США в список террористических организаций

СЕГОДНЯ 18:57 2019-04-08T18:57:06+03:00

В иранском Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление Трампа о необходимости принять аналогичное решение в отношении КСИР

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Министерство иностранных дел Ирана предложило иранскому президенту Хасану Роухани внести Военные Службы Соединённых Штатов на Ближнем Востоке (Сentcom) в список террористических организаций. Таким образом в иранском МИД отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о намерении внести элитные части ВС Ирана Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список иностраннсых террористических организаций.

Ранее в понедельник, 8 апреля, Трамп заявил, что США «признает реальность» того, что Иран является государством, которое спонсирует терроризм. Он указал на то, что внесением КСИР в список террористических организаций будет частью давления на Тегеран, поскольку этот шаг еще больше изолирует Иран от международного сообщества.

До заявления Трампа в Пентагоне предостерегли руководство страны от такого шага. Председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд сообщил, что такое решение ударит по военнослужащим американцам в регионе. Тогда же глава парламентского комитета по национальной безопасности Хешматолла Фалахатпишех заявил об ответном включении ВС США «в черный список террористов рядом с боевиками террористической группировки Исламское государство*».

*ИГИЛ — организация запрещена в России

ИСТОЧНИК KP.RU