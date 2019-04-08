Местный житель убил немецкую туристку на отдыхе в Таиланде

СЕГОДНЯ 19:15 2019-04-08T19:15:39+03:00

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Полицейские Таиланда нашли на пляже острова Ко Сичанг тело туристки из Германии. Женщину убил местный житель, который занимался торговлей наркотиками.

О случившемся сообщают местные СМИ. Известно, что женщина приехала на отдых незадолго до трагедии. Отдыхающая выбрала место в провинции Чонбури и много времени проводила на пляже.

В один из вечеров она встретила 24-летнего местного жителя. Парень сразу понял, что у туристки есть средства и решил с ней познакомиться, но женщина не ответила на ухаживания местного жителя. Тогда он решился на преступление: парень подкараулил свою жертву в одном из переулков, надругался над ней и жестоко избил. От полученных травм пострадавшая скончалась, а преступник скрылся.

По горячим следам удалось задержать преступника. Помимо убийства он признался в том, что торговал наркотическими средствами.

Сейчас тело погибшей отправлено на экспертизу в институт судебной медицины Бангкока. Преступник задержан, сообщает сайт Дни.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU