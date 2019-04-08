Лиза Алерт: В 2018 году семеро детей утонули в выгребных ямах уличных туалетов

СЕГОДНЯ 19:26 2019-04-08T19:26:01+03:00

В поисково-спасательном отряде прокомментировали данные Росстата о том, что санузел остается роскошью для миллионов россиян

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В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», занимающемся поиском пропавших людей, прокомментировали данные Росстата о том, что 22% россиян (то есть более 30 миллионов человек) до сих пор не имеют доступа к канализации.

Как заметили волонтеры, для них эти цифры «звучат особенно страшно», ведь они не раз участвовали в поисках детей, которых потом находили утонувшими в деревенских туалетах. По их данным, только в 2018 году в выгребных ямах погибли семеро детей.

«Погибают также и взрослые, и иногда даже целыми семьями – тонут, задыхаются, застревают, гибнут, пытаясь вытащить упавший телефон, заменяя настил, спасая ребенка», - отмечается на странице «Лиза Алерт» в Facebook.

В связи с этим волонтеры опубликовали целую инструкцию для тех, кто проживает в домах без центральной канализации, в которой рассказали, как можно обезопасить уличные туалеты. В частности, в «Лиза Алерт» обратили внимание на то, что диаметр отверстия должен быть таким, чтобы в него не мог провалиться ребенок. Кроме того, там посоветовали делать выгребные ямы неглубокими и закапывать те, которые заброшены и никому не нужны, а также запирать туалет снаружи, чтобы ребенок не мог войти в него самостоятельно.

Кроме того, волонтеры рекомендовали родителям серьезно поговорить со своими детьми и объяснить им, как безопасно пользоваться уличным туалетом. «Дети должны знать, что если туда [в выгребную яму] что-то провалилось, ни в коем случае нельзя доставать это самостоятельно», - говорится в сообщении «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU