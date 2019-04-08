2019-04-08T20:04:50+03:00
Политика

Путин: Россия и Турция будут вести работу по либерализации визового режима

В ближайшее время планируется отменить визы для профессиональных водителей
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир Путин (справа) и турецкий лидер Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент РФ Владимир Путин (справа) и турецкий лидер Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник, 8 апреля, на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил о намерении Москвы и Анкары прорабатывать вопрос либерализации визового режима. В частности, как отметил глава нашего государства, в ближайшее время планируется отменить визы для профессиональных водителей.

«Мы намерены последовательно вести работу по либерализации взаимного визового режима. В частности, в ближайшее время будет решен вопрос отмены виз для профессиональных водителей», - сказал он.

При этом Путин обратил внимание на то, что характерной чертой российско-турецких отношений является «высокий уровень туристических обменов». По его данным, в 2018 году Турцию посетили порядка шести миллионов россиян.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник в Кремле проходили российско-турецкие переговоры. Так, сначала состоялась встреча президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того, чуть позже лидеры пообщались с ведущими представителями российских и турецких деловых кругов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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