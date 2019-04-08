Путин: Россия и Турция будут вести работу по либерализации визового режима
Президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник, 8 апреля, на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил о намерении Москвы и Анкары прорабатывать вопрос либерализации визового режима. В частности, как отметил глава нашего государства, в ближайшее время планируется отменить визы для профессиональных водителей.
«Мы намерены последовательно вести работу по либерализации взаимного визового режима. В частности, в ближайшее время будет решен вопрос отмены виз для профессиональных водителей», - сказал он.
При этом Путин обратил внимание на то, что характерной чертой российско-турецких отношений является «высокий уровень туристических обменов». По его данным, в 2018 году Турцию посетили порядка шести миллионов россиян.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник в Кремле проходили российско-турецкие переговоры. Так, сначала состоялась встреча президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того, чуть позже лидеры пообщались с ведущими представителями российских и турецких деловых кругов.
ИСТОЧНИК KP.RU