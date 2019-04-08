Курс доллара упал ниже 65 рублей

СЕГОДНЯ 20:23 2019-04-08T20:23:30+03:00

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В понедельник, 8 апреля, в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже отметки в 65 рублей.

Так, к 18:37 мск «зеленый» подешевел на 36 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня и стоил 64,98 рубля. При этом к 19:51 мск американская валюта еще больше упала в цене и оценивалась уже в 64,90 рубля.

Что касается евро, то, по состоянию на 19:51 мск, «европеец», потеряв 17 копеек, стоил 73,12 рубля.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Банк России с апреля сократил ежедневные закупки «зеленых» на 25%. Это, по мнению ряда экспертов, и привело к укреплению курса рубля. Однако эта новость встревожила граждан, которые имеют валютные вклады или хранят доллары под подушкой.

ИСТОЧНИК KP.RU