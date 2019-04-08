Мединский прокомментировал освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста

СЕГОДНЯ 22:01 2019-04-08T22:02:25+03:00

Ранее суд изменил меру пресечения режиссеру на подписку о невыезде [видео]

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 8 апреля, министр культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал освобождение из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова. Так, он приветствовал данное решение Московского городского суда, отметив, что его ведомство всегда воспринимало жесткое ограничение свободы при нарушениях экономического характера как «избыточное».

«То, что суд принял соответствующее решение, мы не можем не приветствовать», - приводит слова Мединского ТАСС.

Также глава Минкультуры заметил, что изменение меры пресечения - это «очень хорошо, поскольку уменьшает почву для различных спекуляций на эту тему».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник, 8 апреля, Мосгорсуд удовлетворил жалобу защиты Кирилла Серебренникова и освободил его из-под домашнего ареста, избрав новую меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, режиссер вместе с другими фигурантами дела «Седьмой студии» похитил 133 миллиона рублей, выделенных Минкультом на популяризацию современного искусства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701855" frameborder="0"></iframe> Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU