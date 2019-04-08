Соловьев ответил на рассуждения Познера о национальной идее России

8 Апр 23:10 2019-04-08T23:11:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Журналист Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи. При этом, по его мнению, граждан можно объединить «вокруг правды». Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя умозаключения своего коллеги, признался, что не видит в них ничего нового. Он назвал рассуждения Познера «банальностью».

«Знаете, я могу произнести еще несколько глубоких мыслей: Волга впадает в Каспийское море, а лошади кушают овес. Это банальности. Я очень рад, что господин Познер наконец их осознал», - сказал Соловьев.

При этом ведущий выразил уверенность в том, что национальная идея у нашей страны есть, однако она «пока не озвучена», и потому нуждается в точном формулировании.

«Скажем так, национальная идея есть, но пока она не озвучена и не сформулирована. Без национальной идеи, думаю, мы бы давно распались. Мы сейчас живем в ощущении ее скорого появления», - подчеркнул Владимир Соловьев в беседе с ФАН.

Так, телеведущий напомнил о шествии «Бессмертного полка», когда россияне выходят на улицы с фотографиями своих родственников, погибших в Великой Отечественной войне. По мнению Соловьева, это шествие является одним из элементов национальной идеи России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Может ли патриотизм быть национальной идеей?

Наш колумнист - ректор СПбГУП - считает, что нации нужен еще и смысл существования (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU