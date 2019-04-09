Помпео предостерег Иран от нападения на военных США на Ближнем Востоке

СЕГОДНЯ 02:46 2019-04-09T02:53:12+03:00

Американский госсекретарь объявил, что через неделю Вашингтон внесет КСИР в свой список террористических организаций

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Госсекретарь США Майкл Помпео предупредил Иран о том, что возможное нападение на американских военнослужащих на Ближнем Востоке не останется без последствий.

Выступая в понедельник, 8 апреля, перед журналистами, он отметил, что «много слышал» подобных заявлений от министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

«Мы ясно дали понять как в публичном, так и в частном порядке, что, угрожая нападением на США, они должны подумать больше, чем дважды», - заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Майкл Помпео также сообщил, что через неделю Соединенные Штаты внесут Корпус стражей исламской революции (КСИР) (элитные части Вооруженных сил Ирана) в свой список иностранных террористических организаций, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в понедельник Иран объявил США «государством, которое поддерживает терроризм», а американскую армию – террористической группировкой.

ИСТОЧНИК KP.RU